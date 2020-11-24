Стоимость аренды жилья на Новый год упала в Ростове из-за пандемии

Posted 24 ноября 2020, 11:29
Published 24 ноября 2020, 11:29
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Стоимость за год снизилась сразу на 9%. Если в 2019 году можно было снять на сутки квартиру за 6,1 тысячи рублей, то в 2020 году стоимость составит 5,5 тысячи рублей.
Сейчас в городе доступно примерно 500 предложений. Цены снизились из-за действующих ограничений, которые отрицательно сказываются на туристическом потоке.
В целом во всех крупнейших городах аренда обойдется в среднем в пять тысяч рублей. Это на 4,6% дешевле, чем годом ранее.
Ранее стало известно, что сдаваемая в аренду усадьба в Ростовской области стала одной из самых дорогих в РФ.