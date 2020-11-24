rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2020, 11:29

Published 24 ноября 2020, 11:29

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Стоимость аренды жилья на Новый год упала в Ростове из-за пандемии

24 ноября 2020, 11:29
В Ростове-на-Дону владельцы квартир снизили цены на аренду в новогоднюю ночь, сообщает «ЦИАН».

Стоимость за год снизилась сразу на 9%. Если в 2019 году можно было снять на сутки квартиру за 6,1 тысячи рублей, то в 2020 году стоимость составит 5,5 тысячи рублей.

Сейчас в городе доступно примерно 500 предложений. Цены снизились из-за действующих ограничений, которые отрицательно сказываются на туристическом потоке.

В целом во всех крупнейших городах аренда обойдется в среднем в пять тысяч рублей. Это на 4,6% дешевле, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что сдаваемая в аренду усадьба в Ростовской области стала одной из самых дорогих в РФ.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика