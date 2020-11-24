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Posted 24 ноября 2020, 15:13

Published 24 ноября 2020, 15:13

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Три будоражащие новости вторника о событиях в Ростовской области

24 ноября 2020, 15:13
В Ростовской области гадают, кто займет кресло главы Минздрава, порадовались за жителей одного из районов, где снова появился патологоанатом, и опечалились из-за водителей, которые не смогут получит права нового образца. Все самое важное за вторник в обзоре RostovGazeta.

Из депутатов в министры

Кресло министра здравоохранения Ростовской области может занять депутат Юрий Кобзев. Об этом в вторник, 24 ноября, сообщили региональные СМИ.

Полномочия депутата Государственной Думы Юрия Кобзева истекают в 2021 году. При этом он состоит в дружеских отношениях с экс-министром здравоохранения Татьяной Быковской.

Однако никаких официальных заявлений и комментариев по этому поводу не поступало. В Госдуму Кобзева избрали в 2016 году.

Вернулся из отпуска

В Белокалитвинском районе снова появился судмедэкспесперт. Единственный специалист Белокалитвинского ГБУ Ростовской области «Бюро судебной экспертизы» вышел из отпуска.

Теперь близким погибших из Белой Калитвы больше не придется возить трупы на вскрытие в другие города. В отсутствии медэксперта людям приходилось тратить несколько десятков тысяч рублей, чтобы транспортировать тела усопших на вскрытие в Морозовск.

От комментариев герой новости отказался, сославшись на большой объем работы.

Без новых прав

Водители в Ростовской области не смогут получать права нового образца из-за отсутствия технической возможности.

В региональном УГИБДД пояснили, что в России предусмотрено получение национальных водительских удостоверений на пластиковой основе. Государственная пошлина за такой документ составит 3 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей дороже, чем приходится платить за обычные права.

Но выдавать такие удостовения будут только в тех подразделениях Госавтоинспекции, где есть техническая возможность для изготовления. А в Ростовской области такой возможности нет.

#Общество#Новости
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