Три будоражащие новости вторника о событиях в Ростовской области

Posted 24 ноября 2020, 15:13
Published 24 ноября 2020, 15:13
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Из депутатов в министры
Кресло министра здравоохранения Ростовской области может занять депутат Юрий Кобзев. Об этом в вторник, 24 ноября, сообщили региональные СМИ.
Полномочия депутата Государственной Думы Юрия Кобзева истекают в 2021 году. При этом он состоит в дружеских отношениях с экс-министром здравоохранения Татьяной Быковской.
Однако никаких официальных заявлений и комментариев по этому поводу не поступало. В Госдуму Кобзева избрали в 2016 году.
Вернулся из отпуска
В Белокалитвинском районе снова появился судмедэкспесперт. Единственный специалист Белокалитвинского ГБУ Ростовской области «Бюро судебной экспертизы» вышел из отпуска.
Теперь близким погибших из Белой Калитвы больше не придется возить трупы на вскрытие в другие города. В отсутствии медэксперта людям приходилось тратить несколько десятков тысяч рублей, чтобы транспортировать тела усопших на вскрытие в Морозовск.
От комментариев герой новости отказался, сославшись на большой объем работы.
Без новых прав
Водители в Ростовской области не смогут получать права нового образца из-за отсутствия технической возможности.
В региональном УГИБДД пояснили, что в России предусмотрено получение национальных водительских удостоверений на пластиковой основе. Государственная пошлина за такой документ составит 3 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей дороже, чем приходится платить за обычные права.
Но выдавать такие удостовения будут только в тех подразделениях Госавтоинспекции, где есть техническая возможность для изготовления. А в Ростовской области такой возможности нет.