Три будоражащие новости вторника о событиях в Ростовской области

В Ростовской области гадают, кто займет кресло главы Минздрава, порадовались за жителей одного из районов, где снова появился патологоанатом, и опечалились из-за водителей, которые не смогут получит права нового образца. Все самое важное за вторник в обзоре RostovGazeta.

Из депутатов в министры Кресло министра здравоохранения Ростовской области может занять депутат Юрий Кобзев. Об этом в вторник, 24 ноября, сообщили региональные СМИ. Полномочия депутата Государственной Думы Юрия Кобзева истекают в 2021 году. При этом он состоит в дружеских отношениях с экс-министром здравоохранения Татьяной Быковской. Однако никаких официальных заявлений и комментариев по этому поводу не поступало. В Госдуму Кобзева избрали в 2016 году. Вернулся из отпуска В Белокалитвинском районе снова появился судмедэкспесперт. Единственный специалист Белокалитвинского ГБУ Ростовской области «Бюро судебной экспертизы» вышел из отпуска. Теперь близким погибших из Белой Калитвы больше не придется возить трупы на вскрытие в другие города. В отсутствии медэксперта людям приходилось тратить несколько десятков тысяч рублей, чтобы транспортировать тела усопших на вскрытие в Морозовск. От комментариев герой новости отказался, сославшись на большой объем работы. Без новых прав Водители в Ростовской области не смогут получать права нового образца из-за отсутствия технической возможности. В региональном УГИБДД пояснили, что в России предусмотрено получение национальных водительских удостоверений на пластиковой основе. Государственная пошлина за такой документ составит 3 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей дороже, чем приходится платить за обычные права. Но выдавать такие удостовения будут только в тех подразделениях Госавтоинспекции, где есть техническая возможность для изготовления. А в Ростовской области такой возможности нет.