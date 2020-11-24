Учебное пособие для будущих избирателей разработают в Ростовской области

Оба проекта предназначены для детей, которые еще не могут принимать участие в выборах.
В 2018 году Облизбиркомом создал учебное пособие «Выборы в Сказочном лесу», сейчас планируют разработать похожий проект, но заменить жителей сказочного леса на обитателей подводного царства.
Отмечается, что учебное пособие про жителей леса нравится детям дошкольного и младшего школьного возраста, кроме того, оно победило на международном конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» в 2019 году.
Настольная игра будет рассчитана на старших школьников от 16 лет. Электоральная тематика игры поможет доступно рассказать ученикам старших классов, что такое выборы и как они проходят.