rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учебное пособие для будущих избирателей разработают в Ростовской области

24 ноября 2020, 06:30
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
В Ростовской области создадут учебное пособие и настольную игру для будущих избирателей, сообщили в региональном Избиркоме.

Оба проекта предназначены для детей, которые еще не могут принимать участие в выборах.

В 2018 году Облизбиркомом создал учебное пособие «Выборы в Сказочном лесу», сейчас планируют разработать похожий проект, но заменить жителей сказочного леса на обитателей подводного царства.

Отмечается, что учебное пособие про жителей леса нравится детям дошкольного и младшего школьного возраста, кроме того, оно победило на международном конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» в 2019 году.

Настольная игра будет рассчитана на старших школьников от 16 лет. Электоральная тематика игры поможет доступно рассказать ученикам старших классов, что такое выборы и как они проходят.

Материалы по теме
Дональд Трамп заявил, что готов отпраздновать победу на выборах президента СШАПроцентный барьер на выборах в Думу могут снизить до 3% Трамп заявил, что победил на выборах президента США
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00