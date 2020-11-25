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Posted 25 ноября 2020, 07:11

Published 25 ноября 2020, 07:11

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Движение перекроют на нескольких улицах Ростова

25 ноября 2020, 07:11
В Ростове-на-Дону временно ограничат движение на нескольких улицах из-за технических работ, сообщили в горадминистрации.

Так, из-за реконструкции коллектора продлят ограничения от 19-й Линии до 31-й Линии. Все запреты снимут 31 декабря 2020 года.

Из-за строительства здания на проспекте Соколова со 2 декабря по 1 июня 2021 года будут перекрывать проезд на время движения строительной техники. Это коснется участка по Варфоломеева от проспекта Соколова до Чехова.

С 15 декабря по 1 июня будут периодически вводить ограничения на Красноармейской, 157в/83. С 3 декабря по 3 января перекроют проезд на пересечении Королева и Космонавтов.

Ранее стало известно, что схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Ростове.

#Общество#Новости
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