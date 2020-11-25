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Posted 25 ноября 2020, 17:49

Published 25 ноября 2020, 17:49

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Массовое отключение светофоров произошло в Ростове

25 ноября 2020, 17:49
В Ростове-на-Дону в среду вечером перестали работать светофоры на нескольких улицах, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Местами светофоры не работают в Александровке и центральной части города. Выглядит это так, будто они не подключены к питанию.

Не активны светофоры на проспекте 40-летия Победы, улицах 1-й Конной Армии, Текучева. На Западном таких проблем нет.

При этом заторов на дорогах не образовалось, так как в данный момент на улицах не так много автомобилей. О причинах отключения светофоров информации не появлялось.

Ранее власти Ростова рассказали, где появятся новые светофоры.

#Общество#Новости
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