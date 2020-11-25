Массовое отключение светофоров произошло в Ростове

Posted 25 ноября 2020, 17:49
Published 25 ноября 2020, 17:49
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Местами светофоры не работают в Александровке и центральной части города. Выглядит это так, будто они не подключены к питанию.
Не активны светофоры на проспекте 40-летия Победы, улицах 1-й Конной Армии, Текучева. На Западном таких проблем нет.
При этом заторов на дорогах не образовалось, так как в данный момент на улицах не так много автомобилей. О причинах отключения светофоров информации не появлялось.