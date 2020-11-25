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Posted 25 ноября 2020, 08:46

Published 25 ноября 2020, 08:46

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

СК в Ростове начал проверку из-за провалившихся в подвал пенсионерок

СК в Ростове начал проверку из-за провалившихся в подвал пенсионерок

25 ноября 2020, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону организовали проверку после появившейся информации о пенсионерках, которые провалились в подвал дома, сообщили в региональном УСКР.

СМИ писали, что две пожилые женщины из своей квартиры провалились в подвал дома и получили травмы. Инцидент случился на улице Суворова.

По некоторым данным, благодаря массовому обращению жильцов многоквартирный дом только в 2019 году признали аварийным. При этом процесс переселения людей затягивается.

«Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове стало известно о гибели выпавшего из окна больницы пациента.

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