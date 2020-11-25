СК в Ростове начал проверку из-за провалившихся в подвал пенсионерок

Posted 25 ноября 2020, 08:46
Published 25 ноября 2020, 08:46
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
СМИ писали, что две пожилые женщины из своей квартиры провалились в подвал дома и получили травмы. Инцидент случился на улице Суворова.
По некоторым данным, благодаря массовому обращению жильцов многоквартирный дом только в 2019 году признали аварийным. При этом процесс переселения людей затягивается.
«Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.