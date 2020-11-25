Военного осудили в Ростове за убийство брата супруги

Posted 25 ноября 2020, 08:48
Published 25 ноября 2020, 08:48
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
В августе 2019 года Теркоев поссорился со своей супругой, из-за чего она ушла жить к родителям. Через некоторое время девушка вместе с братом вернулась в квартиру, чтобы забрать вещи.
«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Теркоев схватил нож и семь раз ударил оппонента. Пострадавший скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 15 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.