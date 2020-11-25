rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2020, 08:48

Published 25 ноября 2020, 08:48

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Военного осудили в Ростове за убийство брата супруги

Военного осудили в Ростове за убийство брата супруги

25 ноября 2020, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области вынесли приговор в отношении сержанта Арсена Теркоева за жестокое убийство человека, сообщает главное военное следственное управление СКР.

В августе 2019 года Теркоев поссорился со своей супругой, из-за чего она ушла жить к родителям. Через некоторое время девушка вместе с братом вернулась в квартиру, чтобы забрать вещи.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Теркоев схватил нож и семь раз ударил оппонента. Пострадавший скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 15 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области женщина убила мужа ударом ножа в шею.

Материалы по теме
Жительницу Ростовской области арестовали за жестокое убийство мужаВ Энгельсе арестовали обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика