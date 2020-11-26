Банк России выявил на финансовом рынке Дона 12 нелегальных организаций

Posted 26 ноября 2020, 13:38
Published 26 ноября 2020, 13:38
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
По ее словам, подавляющее число выявленных организаций, нелегально работающих на финансовом рынке Дона были «черные» кредиторы. Они не имели лицензии Банка России, не состояли в реестрах профессиональных кредиторов, но выдавали деньги под проценты.
«Следует помнить, что нелегальные кредиторы игнорируют законодательство, в рамках которого работают добросовестные участники рынка. «Нелегалы» выдают кредиты под неадекватные проценты, навязывают заемщикам кабальные условия возврата денег. Кроме того, гражданин рискует стать жертвой незаконных методов взыскания долга», - сообщает Наталья Леонтьева.
По данным Банка России, «нелегалы» используют в своем наименовании легальные формы финансовых институтов. Например, сочетания «микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», или продолжают кредитную деятельность, будучи исключенными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Часто незаконные кредиторы маскируются под легальных участников финансового рынка, в том числе банки. Так, лжебанки переставляют одну букву в названии, чтобы быть похожими на известную кредитную организацию или имеют с ней схожий логотип.
«Для того, чтоб не стать жертвой мошенников, надо тщательно перепроверять всю информацию. В первую очередь проверить наличие у организации лицензии на соответствующую деятельность. Во-вторых, посмотреть какие условия предлагаются и как сильно они отличаются от рыночных. Насторожить должны завышенные проценты, агрессивная реклама и отсутствие понятной информации. Если вы видите объявления с формулировками «Кредит без отказа!» или «Деньги сразу, минимум документов!», в которых даже не указано наименование организации, то имейте в виду: за подобными предложениями всегда скрываются нелегальные кредиторы и мошенники», - отмечает Леонтьева.
Подробнее в материале: «Легкие» деньги: как финансовые компании обманывают ростовчан