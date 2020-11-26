rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2020, 13:38

Published 26 ноября 2020, 13:38

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Банк России выявил на финансовом рынке Дона 12 нелегальных организаций

Банк России выявил на финансовом рынке Дона 12 нелегальных организаций

26 ноября 2020, 13:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
За первые 9 месяцев 2020 года Банк России выявил 12 организаций, нелегально действующих на финансовом рынке Ростовской области, 11 из них - «черные» кредиторы, сообщает RostovGazeta управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

По ее словам, подавляющее число выявленных организаций, нелегально работающих на финансовом рынке Дона были «черные» кредиторы. Они не имели лицензии Банка России, не состояли в реестрах профессиональных кредиторов, но выдавали деньги под проценты.

«Следует помнить, что нелегальные кредиторы игнорируют законодательство, в рамках которого работают добросовестные участники рынка. «Нелегалы» выдают кредиты под неадекватные проценты, навязывают заемщикам кабальные условия возврата денег. Кроме того, гражданин рискует стать жертвой незаконных методов взыскания долга», - сообщает Наталья Леонтьева.

По данным Банка России, «нелегалы» используют в своем наименовании легальные формы финансовых институтов. Например, сочетания «микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», или продолжают кредитную деятельность, будучи исключенными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Часто незаконные кредиторы маскируются под легальных участников финансового рынка, в том числе банки. Так, лжебанки переставляют одну букву в названии, чтобы быть похожими на известную кредитную организацию или имеют с ней схожий логотип.

«Для того, чтоб не стать жертвой мошенников, надо тщательно перепроверять всю информацию. В первую очередь проверить наличие у организации лицензии на соответствующую деятельность. Во-вторых, посмотреть какие условия предлагаются и как сильно они отличаются от рыночных. Насторожить должны завышенные проценты, агрессивная реклама и отсутствие понятной информации. Если вы видите объявления с формулировками «Кредит без отказа!» или «Деньги сразу, минимум документов!», в которых даже не указано наименование организации, то имейте в виду: за подобными предложениями всегда скрываются нелегальные кредиторы и мошенники», - отмечает Леонтьева.

Подробнее в материале: «Легкие» деньги: как финансовые компании обманывают ростовчан

Материалы по теме
Банковские мошенники «развели» главного ревматолога Ростова на 1 млн рубЖитель Таганрога взял кредит и перевел мошеннику 2 млн рублей«Легкие» деньги: как финансовые компании обманывают ростовчан
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика