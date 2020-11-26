Банк России выявил на финансовом рынке Дона 12 нелегальных организаций

«Для того, чтоб не стать жертвой мошенников, надо тщательно перепроверять всю информацию. В первую очередь проверить наличие у организации лицензии на соответствующую деятельность. Во-вторых, посмотреть какие условия предлагаются и как сильно они отличаются от рыночных. Насторожить должны завышенные проценты, агрессивная реклама и отсутствие понятной информации. Если вы видите объявления с формулировками «Кредит без отказа!» или «Деньги сразу, минимум документов!», в которых даже не указано наименование организации, то имейте в виду: за подобными предложениями всегда скрываются нелегальные кредиторы и мошенники», - отмечает Леонтьева.