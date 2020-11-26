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Posted 26 ноября 2020, 08:39

Published 26 ноября 2020, 08:39

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Более 50 ветеранов в Ростовской области получат квартиры

26 ноября 2020, 08:39
В Ростовской области жилищные условия улучшат 52 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве региона.

Деньги выделили из федерального бюджета. На 85,5 миллиона рублей жилые помещения купят на 25 территориях, в том числе Батайске, Донецке, Новошахтинске, Ростове.

Всего помощь окажут 52 ветеранам. В октябре на эти цели было получено 103 миллиона рублей, это позволит помочь 63 местным жителям.

«Вопросы данной категории граждан решаются в разумные сроки. При этом списки продолжают пополняться. Этот процесс постоянный», — отметил глава Минстроя региона Сергей Куц.

Ранее власти Ростова разрешили строительство высоток в центре города.

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