Более 50 ветеранов в Ростовской области получат квартиры

Posted 26 ноября 2020, 08:39
Published 26 ноября 2020, 08:39
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Деньги выделили из федерального бюджета. На 85,5 миллиона рублей жилые помещения купят на 25 территориях, в том числе Батайске, Донецке, Новошахтинске, Ростове.
Всего помощь окажут 52 ветеранам. В октябре на эти цели было получено 103 миллиона рублей, это позволит помочь 63 местным жителям.
«Вопросы данной категории граждан решаются в разумные сроки. При этом списки продолжают пополняться. Этот процесс постоянный», — отметил глава Минстроя региона Сергей Куц.