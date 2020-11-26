Синтетические наркотики разлучили супругов на девять лет в Ростовской области

Posted 26 ноября 2020, 13:49
Published 26 ноября 2020, 13:49
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
На скамье подсудимых оказались жители Красносулинского района. Они через Интернет закупали наркотики, после чего перепродавали. «В Новошахтинске и Гуково фигуранты делали тайники с наркотиками. После этого их задержали и завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Суд приговорил женщину к девяти годам колонии, ее супруга — к 9,5 года заключения. Решение Новошахтинского районного суда пока не вступило в законную силу.