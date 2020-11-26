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Posted 26 ноября 2020, 13:49

Published 26 ноября 2020, 13:49

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Синтетические наркотики разлучили супругов на девять лет в Ростовской области

Синтетические наркотики разлучили супругов на девять лет в Ростовской области

26 ноября 2020, 13:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области длительные сроки заключения получили супруги, которые занимались сбытом наркотиков, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказались жители Красносулинского района. Они через Интернет закупали наркотики, после чего перепродавали. «В Новошахтинске и Гуково фигуранты делали тайники с наркотиками. После этого их задержали и завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Суд приговорил женщину к девяти годам колонии, ее супруга — к 9,5 года заключения. Решение Новошахтинского районного суда пока не вступило в законную силу.

Ранее бывшую военнослужащую осудили за сбор конопли в Новочеркасске.

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