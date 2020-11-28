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Posted 28 ноября 2020, 08:08

Published 28 ноября 2020, 08:08

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Коронавирусом заразились жители 40 территорий Ростовской области

28 ноября 2020, 08:08
В Ростовской области в 40 городах и районах зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие проживают в Новошахтинске, Таганроге, Ростове, Новочеркасске, Азове и Донецке. Также положительные результаты тестов получили жители Константиновского, Тарасовского, Азовского и Веселовского районов.

Всего за сутки заболели 320 человек, за все время 39343 пациента. Выздоровели 31915 местных жителей.

«В области скончался 2021 человек, в том числе 23 пациента за прошедшие сутки. Среди них 12 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчанам рассказали, по какому номеру звонить в случае коронавируса.

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