Коронавирусом заразились жители 40 территорий Ростовской области

Posted 28 ноября 2020, 08:08
Published 28 ноября 2020, 08:08
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Заболевшие проживают в Новошахтинске, Таганроге, Ростове, Новочеркасске, Азове и Донецке. Также положительные результаты тестов получили жители Константиновского, Тарасовского, Азовского и Веселовского районов.
Всего за сутки заболели 320 человек, за все время 39343 пациента. Выздоровели 31915 местных жителей.
«В области скончался 2021 человек, в том числе 23 пациента за прошедшие сутки. Среди них 12 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчанам рассказали, по какому номеру звонить в случае коронавируса.