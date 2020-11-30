«Россети Юг» выявили хищение электроэнергии на сумму свыше 300 млн рублей

Компания «Россети Юг» напоминает, что при незаконном вмешательстве в энергосистему можно получить удар током. При этом может выйти из строя бытовая техника, ухудшится качество электроснабжения. В случае, если обнаружится незаконное потребление, компенсацию будут начислять, исходя из такой формулы: максимальная разрешенная мощность будет умножаться на количество часов потребления без учета, начиная с того времени, когда проводилась предыдущая инструментальная проверка потребителя. В этом случае сумма возмещения в десятки раз будет больше размера оплаты, которая начислялась бы согласно показаний приборов учета.