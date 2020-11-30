«Россети Юг» выявили хищение электроэнергии на сумму свыше 300 млн рублей

Posted 30 ноября 2020, 12:13
Published 30 ноября 2020, 12:13
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Примерно столько потребляет крупное промышленное предприятие Ростовской области на протяжении пяти месяцев.
Специалистами компании отмечено, что объемы безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии снизились на 13 процентов в сравнении с таким же периодом прошлого года. Тогда объем похищенного был 81,6 миллионов кВт*ч. А потери электроэнергии за 10 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого снизились на 165,8 миллионов кВт*ч или на 0,48 процента.
Больше всего незаконно потребляют электроэнергию в Волгоградской области — 39,7 процента и в Республике Калмыкия — 29,8 процента. А большая часть хищений электроэнергии приходится на юридических лиц. Это свыше 80 процентов от общего объема неучтенного потребления электроэнергии, которое удалось выявить.
Компания «Россети Юг» напоминает, что при незаконном вмешательстве в энергосистему можно получить удар током. При этом может выйти из строя бытовая техника, ухудшится качество электроснабжения. В случае, если обнаружится незаконное потребление, компенсацию будут начислять, исходя из такой формулы: максимальная разрешенная мощность будет умножаться на количество часов потребления без учета, начиная с того времени, когда проводилась предыдущая инструментальная проверка потребителя. В этом случае сумма возмещения в десятки раз будет больше размера оплаты, которая начислялась бы согласно показаний приборов учета.