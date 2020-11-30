Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5% за год

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель средней зарплаты в регионе вырос на 5,3%. При этом наибольший рост зарплат продемонстрировали предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 8,6%. При этом средний уровень зарплаты в этой отрасли составил всего 29584,1 тысячи рублей.