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Posted 30 ноября 2020, 07:50

Published 30 ноября 2020, 07:50

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5% за год

Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5% за год

30 ноября 2020, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Средняя заработная плата по итогам девяти месяцев 2020 года составила 34217,9 рубля, сообщает Ростовстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель средней зарплаты в регионе вырос на 5,3%. При этом наибольший рост зарплат продемонстрировали предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 8,6%. При этом средний уровень зарплаты в этой отрасли составил всего 29584,1 тысячи рублей.

Меньше всего выросли зарплаты у работников, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, всего на 2,7% и составила по итогам января-сентября 24092 рубля.

Самые высокие зарплаты в регионе оказались у работников в области страхования и финансов — 58174,6 рубля, что на 5,2% выше, чем годом ранее.

Ранее Ростовская область стала второй в ЮФО по уровню безработицы.

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