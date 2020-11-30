Три новости понедельника в Ростове о случайно сожженном лесе и эпицентре коронавируса

Заметнее всего, на 8,3%, выросла зарплата работников сельского и лесного хозяйства, а также предприятий охоты, рыболовства и рыбоводства. При этом зарплата в перечисленных отраслях меньше, чем по области, в среднем 29584,1 тысячи рублей.