Три новости понедельника в Ростове о случайно сожженном лесе и эпицентре коронавируса

Posted 30 ноября 2020, 14:42
Published 30 ноября 2020, 14:42
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Жить стало лучше?
По информации Ростовстата, средняя заработная плата в Ростовской области по итогам девяти месяцев 2020 года составила 34217,9 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 5,3% больше.
Заметнее всего, на 8,3%, выросла зарплата работников сельского и лесного хозяйства, а также предприятий охоты, рыболовства и рыбоводства. При этом зарплата в перечисленных отраслях меньше, чем по области, в среднем 29584,1 тысячи рублей.
Меньше среднего зарплата и сотрудников, чья работа связана с операциями по недвижимости, 24092 рубля, также в этой сфере зарегистрировали и самый низкий рост, всего 2,7%.
Больше всех в области, 58174,6 рубля, получают финансисты и страховщики, при этом их зарплата за год выросла на 5,2%.
Ситуация по коронавирусу
В понедельник главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что эпицентр коронавируса сместился на север региона.
По словам Ковалева, в течение двух последних недель очаг заболеваемости территориально сместился в северные районы области, тогда как ранее наибольшее число новых случаев выявляли в Ростове и его пригородах.
За последнюю неделю напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском и Тарасовском районах. Всего же на 30 ноября в регионе выявили 40007 заболевших коронавирусом.
Горе-угонщик
В понедельник между хутором Лозной и станицей Лозновской 20-летний угонщик спалил более 330 гектаров леса.
Молодой человек угнал автомобиль ВАЗ-21140 и наехал на бревна в лесу. Когда он попытался их переехать, автомобиль загорелся от короткого замыкания. С машины огонь быстро перекинулся на лес, размер ущерба оценили в сумму более трех миллионов рублей.
Незадачливого угонщика задержали и поместили под арест.
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