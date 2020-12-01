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Posted 1 декабря 2020, 08:47

Published 1 декабря 2020, 08:47

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Число заболевших коронавирусом назвали власти Ростовской области

Число заболевших коронавирусом назвали власти Ростовской области

1 декабря 2020, 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за понедельник провели почти четыре тысячи исследований на коронавирус и подтвердили 332 случая заболевания, сообщили в правительстве региона.

Случаи зарегистрированы в 40 городах и районах — Ростове, Новошахтинске, Новочеркасске, Волгодонске. Госпитализировать пришлось 2198 человек. «За все время заразились 40339 человек, из них уже выписан 32671 пациент. Умер 1351 заболевший COVID-19», — заявили в областном правительстве.

За сутки скончалось рекордное для региона количество пациентов — 25. Среди них 12 женщин в возрасте от 49 до 84 лет.

Медицинским наблюдением охвачены 25,3 тысячи местных жителей. Напомним, что со вторника в регионе начали действовать очередные ограничения.

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