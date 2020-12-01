Число заболевших коронавирусом назвали власти Ростовской области

Случаи зарегистрированы в 40 городах и районах — Ростове, Новошахтинске, Новочеркасске, Волгодонске. Госпитализировать пришлось 2198 человек. «За все время заразились 40339 человек, из них уже выписан 32671 пациент. Умер 1351 заболевший COVID-19», — заявили в областном правительстве.