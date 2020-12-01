Мишустин раскритиковал концерт Басты в пандемию

Posted 1 декабря 2020, 13:35
Published 1 декабря 2020, 13:35
Modified 1 октября, 12:58
Updated 1 октября, 12:58
Напомним, что на выходных состоялся концерт, который посетили несколько тысяч человек. Они не соблюдали меры профилактики и находились рядом друг с другом. Это стало причиной скандала, на который отреагировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что Ледовый дворец, где состоялось мероприятие, закрыли, а на организаторов подали в суд.
Мишустин поддержал главу ведомства в этом вопросе и поручил во всем разобраться. По его словам, необходимо принять административные меры, если вина организаторов будет доказана.
«Недопустимо пренебрегать безопасностью людей ради коммерческой выгоды. Есть четко установленные Роспотребнадзором правила», — подытожил Мишустин.
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