Мишустин раскритиковал концерт Басты в пандемию

Напомним, что на выходных состоялся концерт, который посетили несколько тысяч человек. Они не соблюдали меры профилактики и находились рядом друг с другом. Это стало причиной скандала, на который отреагировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что Ледовый дворец, где состоялось мероприятие, закрыли, а на организаторов подали в суд.