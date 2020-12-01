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Posted 1 декабря 2020, 08:18

Published 1 декабря 2020, 08:18

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Пенсионер в Ростовской области хотел сделать доброе дело, но получил удар ножом

Пенсионер в Ростовской области хотел сделать доброе дело, но получил удар ножом

1 декабря 2020, 08:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области пенсионер пригласил незнакомца на ужин и стал жертвой нападения, сообщили в региональном УМВД.

В Миллеровском районе 91-летний мужчина на улице попросил незнакомца установить сим-карту в телефон. Последний предложил отвезти пенсионера на машине домой.

«В ответ на это дедушка пригласил нового знакомого в дом поужинать. Однако во время застолья гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил пожилого мужчину», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нападавший забрал кошелек с деньгами. Пострадавший обратился в полицию, после чего был задержан 45-летний житель Миллерово.

По факту разбоя завели уголовное дело. Ранее вор-форточник обокрал квартиру в Ростовской области на два миллиона рублей.

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