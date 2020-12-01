Пенсионер в Ростовской области хотел сделать доброе дело, но получил удар ножом

Posted 1 декабря 2020, 08:18
Published 1 декабря 2020, 08:18
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
В Миллеровском районе 91-летний мужчина на улице попросил незнакомца установить сим-карту в телефон. Последний предложил отвезти пенсионера на машине домой.
«В ответ на это дедушка пригласил нового знакомого в дом поужинать. Однако во время застолья гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил пожилого мужчину», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нападавший забрал кошелек с деньгами. Пострадавший обратился в полицию, после чего был задержан 45-летний житель Миллерово.
По факту разбоя завели уголовное дело. Ранее вор-форточник обокрал квартиру в Ростовской области на два миллиона рублей.