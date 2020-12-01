Роспотребнадзор начал судиться с организаторами концерта Басты

Posted 1 декабря 2020, 14:49
Published 1 декабря 2020, 14:49
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
По ее словам, в прошедшие выходные в развлекательном центре «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге прошел массовый концерт Василия Вакуленко, известного как Баста.
В социальных сетях очевидцы отмечали, что во время концерта не соблюдались социальная дистанция и масочный режим. В настоящее время деятельность центра приостановлена, а материалы переданы в суд.
«Недопустимо в сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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