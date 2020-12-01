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Posted 1 декабря 2020, 06:13

Published 1 декабря 2020, 06:13

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Ростовчане нашли способ спасти от нервного срыва тысячи водителей

1 декабря 2020, 06:13
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города установить светофор на Немировича-Данченко, чтобы не нервничали водители, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам автора, ежедневно тысячи водителей стоят в пробках на этой улице. Он считает, что причиной является пешеходный переход. «Пешеходы вальяжно плывут по переходу, из-за чего их ждут несколько сотен нервных водителей. Нужно поставить светофор, который будет собирать пешеходов в группы», — говорится в тексте обращения.

Ростовчанин добавил, что это дешевле, чем строить подземный переход. На момент воскресенья обращение поддержали два человека.

Ранее ростовчане попросили не сносить памятник обороне города.

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