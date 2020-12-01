Ростовчане нашли способ спасти от нервного срыва тысячи водителей

По словам автора, ежедневно тысячи водителей стоят в пробках на этой улице. Он считает, что причиной является пешеходный переход. «Пешеходы вальяжно плывут по переходу, из-за чего их ждут несколько сотен нервных водителей. Нужно поставить светофор, который будет собирать пешеходов в группы», — говорится в тексте обращения.