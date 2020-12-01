Ростовчане нашли способ спасти от нервного срыва тысячи водителей

Posted 1 декабря 2020, 06:13
Published 1 декабря 2020, 06:13
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
По словам автора, ежедневно тысячи водителей стоят в пробках на этой улице. Он считает, что причиной является пешеходный переход. «Пешеходы вальяжно плывут по переходу, из-за чего их ждут несколько сотен нервных водителей. Нужно поставить светофор, который будет собирать пешеходов в группы», — говорится в тексте обращения.
Ростовчанин добавил, что это дешевле, чем строить подземный переход. На момент воскресенья обращение поддержали два человека.