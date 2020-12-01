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Posted 1 декабря 2020, 16:37

Published 1 декабря 2020, 16:37

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Ростовчанин Баста и Шнур устроили Instagram-батл

1 декабря 2020, 16:37
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал ростовского рэпера Басту, который дал два концерта в Санкт-Петербурге во время пандемии, стихи он опубликовал в Instagram.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор подал иск в отношении организаторов концертов Василия Вакуленко в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев мероприятия прошли без соблюдения санитарных норм. В результате Роспотребнадзор выдал предписание о временном закрытии Ледового дворца.

«Не узнать в жиру лица и

Тили-тили, трали-вали.

Тех в войну, кто наживали

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай», — написал Сергей Шнуров.

Однако Василий Вакуленко решил ответить на критику также в рифму, уже в своем аккаунте:

«У Сережи завсегда и про все стишок есть.

И про честь готов прочесть и готов прочесть про совесть,

А по сути — дурачок.

Комсомолец — стукачок.

Пишет вирши ради смеха

Под диктовку дяди сверху».

При этом в словах «дурачок» и «стукачок» Баста допустил орфографические ошибки. Но фанаты Вакуленко поддержали. Некоторые даже в стихах:

«Захотелось вам в войнушку

С Васей Бастой поиграть?

Вот нашли себе игрушку

Всех фанатов развлекать!», — опубликовал комментарий один из пользователей соцсети.

При этом многие подписчики Шнура отметили, что в понедельник в Ледовом дворце прошел хоккей, на котором побывали 6,2 тысячи зрителей.

#Общество#Новости
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