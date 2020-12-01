Ростовчанин Баста и Шнур устроили Instagram-батл

Posted 1 декабря 2020, 16:37
Published 1 декабря 2020, 16:37
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор подал иск в отношении организаторов концертов Василия Вакуленко в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев мероприятия прошли без соблюдения санитарных норм. В результате Роспотребнадзор выдал предписание о временном закрытии Ледового дворца.
«Не узнать в жиру лица и
Тили-тили, трали-вали.
Тех в войну, кто наживали
Называли, полицаи.
Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был как, полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай, не отрицай», — написал Сергей Шнуров.
Однако Василий Вакуленко решил ответить на критику также в рифму, уже в своем аккаунте:
«У Сережи завсегда и про все стишок есть.
И про честь готов прочесть и готов прочесть про совесть,
А по сути — дурачок.
Комсомолец — стукачок.
Пишет вирши ради смеха
Под диктовку дяди сверху».
При этом в словах «дурачок» и «стукачок» Баста допустил орфографические ошибки. Но фанаты Вакуленко поддержали. Некоторые даже в стихах:
«Захотелось вам в войнушку
С Васей Бастой поиграть?
Вот нашли себе игрушку
Всех фанатов развлекать!», — опубликовал комментарий один из пользователей соцсети.
При этом многие подписчики Шнура отметили, что в понедельник в Ледовом дворце прошел хоккей, на котором побывали 6,2 тысячи зрителей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]