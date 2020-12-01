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Posted 1 декабря 2020, 13:12

Published 1 декабря 2020, 13:12

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Запастись водой рекомендовали жителям Таганрога

1 декабря 2020, 13:12
Из-за неблагоприятных погодных условий до конца недели жители Таганрога могут испытывать перебои с водой, говорится в сообщении городского МУП «Водоканал».

В организации отметили, что перебои водоснабжения возможны в связи с отгонными явлениями в реке Дон и реке Миус.

При этом, по метеорологическому прогнозу, низкие температуры, которые ожидаются на этой неделе в регионе, могут способствовать образованию шуги. Это также может негативно сказаться на водоснабжении города.

Ранее в Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.

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