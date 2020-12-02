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Posted 2 декабря 2020, 04:40

Published 2 декабря 2020, 04:40

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Более 17 тыс человек заразились ОРВИ в Ростовской области за неделю

2 декабря 2020, 04:40
В Ростовской области за прошлую неделю было зарегистрировано 17,2 тысячи случаев заражения ОРВИ, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Получается, что сейчас на 10 тысяч местных жителей приходится 41 заболевший. Это на уровне эпидемиологического порога.

В Ростове число заболевших составило шесть тысяч человек, здесь показатель заболеваемости выше эпидпорога на 19%. Число людей, которых положили в больницу, увеличилось на 25%.

В Таганроге из-за заболевания закрыли два детских сада. Еще в 8 учреждениях временно не работают несколько групп по этой же причине.

На данный момент прививки от гриппа сделали почти два миллиона человек. Ранее стало известно, что более 40 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом.

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