Долги «Донречфлота» по кредитам выставлены на торги

Posted 2 декабря 2020, 09:55
Published 2 декабря 2020, 09:55
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Сообщается, что задолженность ОАО «Донречфлот» перед «Номос-банком» составила 950 миллионов рублей. А начальная стоимость прав (требований) установлена на уровне 849 миллионов рублей. Таким образом, потенциальный покупатель имеет возможность приобрести долг со скидкой 10%.
В список имущества компании входят офисное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров в центре Ростова, земельные участки, общей площадью 190,3 гектаров в Аксайском районе Ростовской области, 21 судно и ценные бумаги.
Торги пройдут 28 декабря 2020 года.
По информации системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в 1993 году. Компания осуществляет доставку грузов до любых портов Европейской части России и морских портов Астрахани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Кавказа. Руководителем «Донречфлота» является Михаил Швалев, а среднесписочная численность работников составила более 770 человек.
По итогам 2019 года выручка компании сложилась в размере 2,24 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила всего 8,8 миллиона рублей. В октябре дочерняя компания Сбербанка «НРК Актив» подала иск с требованием признания банкротом судоходной компании «Донречфлот».
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