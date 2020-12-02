Пожилого мужчину сбили на Шолохова в Ростове

Posted 2 декабря 2020, 12:51
Published 2 декабря 2020, 12:51
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Инцидент произошел в 08.14 мск 2 декабря, пожилой мужчина в районе дома № 94 переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил водитель 1995 года рождения.
«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан, по предварительным данным, двигаясь в направлении улицы 24-я линия, допустил наезд на пешехода», - сказано в сообщении ведомства.
В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Напомним, за прошлую неделю на территории Ростовской области произошло 27 ДТП с участием пешеходов, пятеро из которых погибли.