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Posted 2 декабря 2020, 12:51

Published 2 декабря 2020, 12:51

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Пожилого мужчину сбили на Шолохова в Ростове

Пожилого мужчину сбили на Шолохова в Ростове

2 декабря 2020, 12:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова водитель на Renault Logan сбил пешехода 1965 года рождения, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 08.14 мск 2 декабря, пожилой мужчина в районе дома № 94 переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил водитель 1995 года рождения.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан, по предварительным данным, двигаясь в направлении улицы 24-я линия, допустил наезд на пешехода», - сказано в сообщении ведомства.

В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

Напомним, за прошлую неделю на территории Ростовской области произошло 27 ДТП с участием пешеходов, пятеро из которых погибли.

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