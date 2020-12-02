Украинский политик рассказал, почему жителям ЛНР и ДНР выдают паспорта на Дону

Posted 2 декабря 2020, 17:48
Published 2 декабря 2020, 17:48
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Бывший кандидат в президенты Украины рассказал, что сегодня жители ЛНР и ДНР могут получить паспорта в Ростовской области.
«Венгрия паспортизирует Закарпатье, а Румыния выдает паспорта молдаванам. Это обычная международная практика двойного гражданства», — пояснил украинский политик.
Он отмечает, что по сценарию конфликта в Карабахе, не исключен конфликт между Донбассом и Украиной. И если это произойдет, то беженцы снова появятся в Ростовской области. Но пока наступила пауза.
«Зеленский заявил, что к новому году у него будет план „Б“. Но никакого плана у него пока нет. В Киеве ждут перезагрузку власти в США», — сообщает Владимир Олейник.
Ранее он сообщил, когда ДНР и ЛНР войдут в состав Ростовской области. По его словам, вероятность такого развития событий есть.