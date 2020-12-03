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Posted 3 декабря 2020, 18:03

Published 3 декабря 2020, 18:03

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Автоледи сбила школьницу в Ростовской области

3 декабря 2020, 18:03
В Семикаракорске под колесами автомобиля оказалась несовершеннолетняя девушка, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось в четверг вечером на улице Королева. Водитель Hyundai i40 сбила 16-летнюю девушку.

«Пострадавшая в это время пересекала проезжую часть по переходу. Ее с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В данный момент по факту случившегося проводятся проверочные мероприятия. Водителей попросили снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам.

Ранее Chevrolet Cruze перевернулся и врезался в рекламную стелу в Таганроге.

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