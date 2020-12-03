Автоледи сбила школьницу в Ростовской области

Posted 3 декабря 2020, 18:03
Published 3 декабря 2020, 18:03
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Происшествие случилось в четверг вечером на улице Королева. Водитель Hyundai i40 сбила 16-летнюю девушку.
«Пострадавшая в это время пересекала проезжую часть по переходу. Ее с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.
В данный момент по факту случившегося проводятся проверочные мероприятия. Водителей попросили снижать скорость движения при приближении к пешеходным переходам.