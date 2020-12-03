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Posted 3 декабря 2020, 08:15

Published 3 декабря 2020, 08:15

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Число безработных в Ростовской области выросло в семь раз

Число безработных в Ростовской области выросло в семь раз

3 декабря 2020, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в период пандемии коронавируса резко выросло количество безработных, сообщает Ростовстат.

К ноябрю количество безработных в регионе выросло в семь раз по сравнению с таким же периодом 2019 года. Сейчас в области зарегистрировано 118 тысяч человек без работы.

В данный момент от общей численности рабочей силы 5,6% приходится на безработных. Среди регионов ЮФО хуже всего обстоит ситуация в Крыму, где безработица выросла в 11,7 раза.

На втором месте находится Астраханская область, здесь число безработных выросло в 10 раз. В Адыгее количество людей без работы увеличилось в 8,4 раза.

Ранее стало известно, что в топ-10 по числу безработных в России попала Ростовская область.

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