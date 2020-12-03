Число безработных в Ростовской области выросло в семь раз

Posted 3 декабря 2020, 08:15
Published 3 декабря 2020, 08:15
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
К ноябрю количество безработных в регионе выросло в семь раз по сравнению с таким же периодом 2019 года. Сейчас в области зарегистрировано 118 тысяч человек без работы.
В данный момент от общей численности рабочей силы 5,6% приходится на безработных. Среди регионов ЮФО хуже всего обстоит ситуация в Крыму, где безработица выросла в 11,7 раза.
На втором месте находится Астраханская область, здесь число безработных выросло в 10 раз. В Адыгее количество людей без работы увеличилось в 8,4 раза.