Магазинам в Ростовской области разрешили не обслуживать покупателей без маски

Posted 3 декабря 2020, 15:05
Published 3 декабря 2020, 15:05
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Глава региона обратил особое внимание глав муниципалитетов Дона и руководителей органов исполнительной власти на то, что данное решение Верховного суда РФ фактически ставит окончательную точку в попытках граждан настоять на своем желании не пользоваться маской.
«Таким образом, к нарушителям необходимо применять меры административного воздействия», — сообщил Василий Голубев. Он добавил, что сумма штрафа составляет до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что только в Ростове-на-Дону во время рейдов из автобусов высадили 1,8 тысячи человек, которые не носили маски.