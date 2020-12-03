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Posted 3 декабря 2020, 15:05

Published 3 декабря 2020, 15:05

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Магазинам в Ростовской области разрешили не обслуживать покупателей без маски

3 декабря 2020, 15:05
Верховный суд РФ вынес постановление, дающее право предприятиям торговли отказывать в обслуживании посетителям без маски, сообщил в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона обратил особое внимание глав муниципалитетов Дона и руководителей органов исполнительной власти на то, что данное решение Верховного суда РФ фактически ставит окончательную точку в попытках граждан настоять на своем желании не пользоваться маской.

«Таким образом, к нарушителям необходимо применять меры административного воздействия», — сообщил Василий Голубев. Он добавил, что сумма штрафа составляет до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что только в Ростове-на-Дону во время рейдов из автобусов высадили 1,8 тысячи человек, которые не носили маски.

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