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Posted 4 декабря 2020, 07:35

Published 4 декабря 2020, 07:35

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Баста собрался дать концерты в Киеве после коронавирусного скандала в Петербурге

4 декабря 2020, 07:35
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону хочет провести на Украине концерты, но его не пустят в Киев, пишет издание Liga.net.

Изначально въезд на Украину Басте запретили из-за его посещения Крыма. Но в сентябре СБУ отменила действовавший запрет.

«Рэпер до октября 2021 года находится под контролем пограничников. Ему откажут в посещении Украины при появлении на пункте контроля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Баста хочет выступить летом 2021 года. Ранее певец Сергей Шнуров обозвал бабкой у подъезда рэпера Басту после его выступления в Санкт-Петербурге, которое стало скандальным. Концерт Басты прошел с «недопустимо большим количеством» зрителей, из-за чего Ледовый дворец будет временно закрыт.

#Культура#Новости
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