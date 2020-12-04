Баста собрался дать концерты в Киеве после коронавирусного скандала в Петербурге

Posted 4 декабря 2020, 07:35
Published 4 декабря 2020, 07:35
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Изначально въезд на Украину Басте запретили из-за его посещения Крыма. Но в сентябре СБУ отменила действовавший запрет.
«Рэпер до октября 2021 года находится под контролем пограничников. Ему откажут в посещении Украины при появлении на пункте контроля», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Баста хочет выступить летом 2021 года. Ранее певец Сергей Шнуров обозвал бабкой у подъезда рэпера Басту после его выступления в Санкт-Петербурге, которое стало скандальным. Концерт Басты прошел с «недопустимо большим количеством» зрителей, из-за чего Ледовый дворец будет временно закрыт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]