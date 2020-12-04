До суток сократили срок тестирования на коронавирус в Ростовской области

Posted 4 декабря 2020, 07:37
Published 4 декабря 2020, 07:37
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
По предписаниям Роспотребнадзора, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.
В настоящее время в области работают пять федеральных, шесть региональных и семь частных лабораторий. Результаты в личном кабинете медучреждения можно получить, если тест сдавали в областном консультативном центре и консультационно-диагностическом центре «Здоровье». Из остальных лабораторий результаты тестирования люди забирают самостоятельно.
Напомним, в Ростовской области откроют еще две лаборатории для проведения исследования на коронавирус.