До суток сократили срок тестирования на коронавирус в Ростовской области

В настоящее время в области работают пять федеральных, шесть региональных и семь частных лабораторий. Результаты в личном кабинете медучреждения можно получить, если тест сдавали в областном консультативном центре и консультационно-диагностическом центре «Здоровье». Из остальных лабораторий результаты тестирования люди забирают самостоятельно.