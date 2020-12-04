rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2020, 07:37

Published 4 декабря 2020, 07:37

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

До суток сократили срок тестирования на коронавирус в Ростовской области

4 декабря 2020, 07:37
Результат тестирования на коронавирус в Ростовской области выдают уже через 24 часа, сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Александр Крат.

По предписаниям Роспотребнадзора, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.

В настоящее время в области работают пять федеральных, шесть региональных и семь частных лабораторий. Результаты в личном кабинете медучреждения можно получить, если тест сдавали в областном консультативном центре и консультационно-диагностическом центре «Здоровье». Из остальных лабораторий результаты тестирования люди забирают самостоятельно.

Напомним, в Ростовской области откроют еще две лаборатории для проведения исследования на коронавирус.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика