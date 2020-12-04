Двое погибли и двое пострадали в автомобильной аварии в Ростовской области

Posted 4 декабря 2020, 08:17
Published 4 декабря 2020, 08:17
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Происшествие случилось в четверг на дороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель «Лады Гранты» во время поворота не убедился в безопасности маневра.
«Водитель не стал пропускать „Ладу-217030“, из-за чего они столкнулись. От полученных травм скончались 24-летний водитель „Гранты“ и 29-летний пассажир второго автомобиля», — сказано в сообщении.
Травмы получили два пассажира в возрасте 21 и 25 лет, их доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.