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Posted 4 декабря 2020, 08:17

Published 4 декабря 2020, 08:17

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Двое погибли и двое пострадали в автомобильной аварии в Ростовской области

Двое погибли и двое пострадали в автомобильной аварии в Ростовской области

4 декабря 2020, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области столкнулись легковые автомобили, что привело к гибели двух человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в четверг на дороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель «Лады Гранты» во время поворота не убедился в безопасности маневра.

«Водитель не стал пропускать „Ладу-217030“, из-за чего они столкнулись. От полученных травм скончались 24-летний водитель „Гранты“ и 29-летний пассажир второго автомобиля», — сказано в сообщении.

Травмы получили два пассажира в возрасте 21 и 25 лет, их доставили в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Ранее Chevrolet Cruze перевернулся и врезался в рекламную стелу в Таганроге.

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