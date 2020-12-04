Морозы вернутся на выходных в Ростов

Posted 4 декабря 2020, 06:37
Published 4 декабря 2020, 06:37
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
В пятницу, 4 декабря, в Ростове -1 С и облачно, но осадков не ожидается. Ветер восточный семь метров в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.
В ночь на субботу температура воздуха понизится до -5 С, 5 декабря днем в городе -2 С и также облачно.
В ночь на воскресенье морозы до -8 С и без осадков, днем 6 декабря ростовчан ждут морозы до -4 С.
Самой холодной на этой неделе будет ночь с воскресенья на понедельник, когда столбик термометра опустится до -10 С.
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