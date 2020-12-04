Плату за проезд в Ростовской области могут увеличить уже в 2021 году

Уже в 2021 году в Ростовской области может подорожать проезд в общественном транспорте, сообщил глава Минтранса региона Андрей Иванов во время заседания Оперштаба.

По словам министра, с начала пандемии коронавируса транспортные предприятия области потратили около 115 миллионов рублей на закупку масок для водителей и дезинфицирующих средств. «Мы понимаем, что это, к сожалению, не закончится в текущем году и работу, связанную с санэпидблагополучием, придется продолжать и в 2021 году. Это следует учитывать при формировании тарифов», — сказал Иванов. Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.