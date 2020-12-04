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Posted 4 декабря 2020, 08:50

Published 4 декабря 2020, 08:50

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Плату за проезд в Ростовской области могут увеличить уже в 2021 году

4 декабря 2020, 08:50
Уже в 2021 году в Ростовской области может подорожать проезд в общественном транспорте, сообщил глава Минтранса региона Андрей Иванов во время заседания Оперштаба.

По словам министра, с начала пандемии коронавируса транспортные предприятия области потратили около 115 миллионов рублей на закупку масок для водителей и дезинфицирующих средств.

«Мы понимаем, что это, к сожалению, не закончится в текущем году и работу, связанную с санэпидблагополучием, придется продолжать и в 2021 году. Это следует учитывать при формировании тарифов», — сказал Иванов.

Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

#Экономика#Новости
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