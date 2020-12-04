rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2020, 15:15

Published 4 декабря 2020, 15:15

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Пятничные новости Ростова об урагане, подорожании проезда и скандальном концерте

4 декабря 2020, 15:15
В Ростовской области в пятницу местных жителей предупредили о сильном ветре, возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте и стало известно о штрафе за концерт Басты, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Ураганный ветер

В Ростовской области неблагоприятная погода будет сохраняться еще как минимум пять дней. Синоптики уверены, что в пятницу усилится ветер до 12 метров в секунду.

К субботе порывы будут достигать 14 метров в секунду. Такая ситуация сохранится до 8 декабря, осадков при этом не ожидается.

Все дни в Ростове будет стоять ясная морозная погода. Местных жителей попросили быть осторожными и не ходить рядом с деревьями.

Подорожание проезда

Глава Минтранса Ростовской области Андрей Иванов заявил, что в следуем году может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. По его словам, на покупку средств индивидуальной защиты и антисептики транспортные компании потратили 115 миллионов рублей.

Иванов добавил, что траты продолжатся и в следующем году. Это будут учитывать при формировании тарифов, но каких-либо точных цифр министр не назвал.

Скандальный концерт

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Ледовый Дворец из-за концерта ростовского рэпера Басты. На нем побывали несколько тысяч человек и не соблюдали социальную дистанцию, что стало причиной большого скандала.

На эту тему высказался председатель правительства России Михаил Мишустин. На Ледовый дворец подали в суд, представитель учреждения заявил, что на последней песне Басты люди встали со своих мест, однако на большинстве зрителей были маски.

Площадка была оштрафована на 480 тысяч рублей. Но закрывать Ледовый дворец не стали, как этого требовал Роспотребнадзор.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика