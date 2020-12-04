Пятничные новости Ростова об урагане, подорожании проезда и скандальном концерте

Posted 4 декабря 2020, 15:15
Published 4 декабря 2020, 15:15
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Ураганный ветер
В Ростовской области неблагоприятная погода будет сохраняться еще как минимум пять дней. Синоптики уверены, что в пятницу усилится ветер до 12 метров в секунду.
К субботе порывы будут достигать 14 метров в секунду. Такая ситуация сохранится до 8 декабря, осадков при этом не ожидается.
Все дни в Ростове будет стоять ясная морозная погода. Местных жителей попросили быть осторожными и не ходить рядом с деревьями.
Подорожание проезда
Глава Минтранса Ростовской области Андрей Иванов заявил, что в следуем году может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. По его словам, на покупку средств индивидуальной защиты и антисептики транспортные компании потратили 115 миллионов рублей.
Иванов добавил, что траты продолжатся и в следующем году. Это будут учитывать при формировании тарифов, но каких-либо точных цифр министр не назвал.
Скандальный концерт
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Ледовый Дворец из-за концерта ростовского рэпера Басты. На нем побывали несколько тысяч человек и не соблюдали социальную дистанцию, что стало причиной большого скандала.
На эту тему высказался председатель правительства России Михаил Мишустин. На Ледовый дворец подали в суд, представитель учреждения заявил, что на последней песне Басты люди встали со своих мест, однако на большинстве зрителей были маски.
Площадка была оштрафована на 480 тысяч рублей. Но закрывать Ледовый дворец не стали, как этого требовал Роспотребнадзор.