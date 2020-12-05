Лобовая авария с фурой унесла жизнь одного человека в Ростовской области

Posted 5 декабря 2020, 04:50
Published 5 декабря 2020, 04:50
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Авария произошла в пятницу вечером в Семикаракорском районе. На дороге Константиновск — Тацинская водитель Chevrolet Aveo решил перестроиться на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Фура в этот момент ехала во встречном направлении.
«Водителя Chevrolet доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Ему было 27 лет», — сказано в сообщении.
Также травмы получил 27-летний пассажир легкового автомобиля. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.