Лобовая авария с фурой унесла жизнь одного человека в Ростовской области

В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек, сообщили в областном УГИБДД.

Авария произошла в пятницу вечером в Семикаракорском районе. На дороге Константиновск — Тацинская водитель Chevrolet Aveo решил перестроиться на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Фура в этот момент ехала во встречном направлении. «Водителя Chevrolet доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Ему было 27 лет», — сказано в сообщении. Также травмы получил 27-летний пассажир легкового автомобиля. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее пятеро пешеходов погибли в Ростовской области за неделю.