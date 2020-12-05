rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря 2020, 04:50

Published 5 декабря 2020, 04:50

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Лобовая авария с фурой унесла жизнь одного человека в Ростовской области

5 декабря 2020, 04:50
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек, сообщили в областном УГИБДД.

Авария произошла в пятницу вечером в Семикаракорском районе. На дороге Константиновск — Тацинская водитель Chevrolet Aveo решил перестроиться на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Фура в этот момент ехала во встречном направлении.

«Водителя Chevrolet доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Ему было 27 лет», — сказано в сообщении.

Также травмы получил 27-летний пассажир легкового автомобиля. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее пятеро пешеходов погибли в Ростовской области за неделю.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика