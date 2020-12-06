Еще 22 человека скончались из-за коронавируса в Ростовской области

Posted 6 декабря 2020, 08:54
Published 6 декабря 2020, 08:54
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
На этот раз в регистр умерших пациентов с COVID-19 вошли девять женщин от 60 до 92 лет и 13 мужчин от 54 до 87 лет. У всех погибших кроме коронавируса имелись серьезные хронические заболевания.
При этом за сутки в Ростове погибли 19 пациентов, сообщили утром, 6 декабря, городские власти.
Всего за время пандемии в Ростовской области скончались 1475 человек. Доля летальных исходов среди инфицированных коронавирусом достигла уже 3,5%.
В регионе было зафиксировано 42056 случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже 34144 человек. В госпиталях проходят лечение 2245 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 216 человек.