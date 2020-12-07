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Posted 7 декабря 2020, 07:59

Published 7 декабря 2020, 07:59

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Водителей в Ростовской области предупредили об ураганном ветре

7 декабря 2020, 07:59
В Ростовской области в понедельник может резко усилиться ветер, сообщили в региональном УГИБДД.

Водителей предупредили, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Их попросили быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

«При сильном боковом ветре возрастает риск опрокидывания машины. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния», — предупредили в управлении.

Местных жителей попросили заранее продумывать маршрут. Добавим, что в Ростове на этой неделе ожидаются заморозки.

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