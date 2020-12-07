Водителей в Ростовской области предупредили об ураганном ветре

Posted 7 декабря 2020, 07:59
Published 7 декабря 2020, 07:59
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
Водителей предупредили, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Их попросили быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
«При сильном боковом ветре возрастает риск опрокидывания машины. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния», — предупредили в управлении.
Местных жителей попросили заранее продумывать маршрут. Добавим, что в Ростове на этой неделе ожидаются заморозки.