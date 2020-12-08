Томограф запустят в областной больнице № 2 в Ростове-на-Дону

Posted 8 декабря 2020, 13:02
Published 8 декабря 2020, 13:02
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 декабря 2020 года. Победителя выберут 29 декабря. Компании, которую признают победителем, предстоит в течение 30 дней с момента заключения контракта осуществить поставку томографа в больницу.
Как сообщалось ранее, в Ростове для медицинских учреждений закупили три новых томографа. На эти цели было потрачено 142,5 миллиона рублей.
Напомним, что один из томографов запустили 25 ноября в горбольнице № 6. Еще два томографа установят в поликлинике № 16 и больнице № 7 в начале 2021 года.