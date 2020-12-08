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Posted 8 декабря 2020, 13:02

Published 8 декабря 2020, 13:02

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Томограф запустят в областной больнице № 2 в Ростове-на-Дону

Томограф запустят в областной больнице № 2 в Ростове-на-Дону

8 декабря 2020, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону на покупку системы компьютерной томографии для Областной клинической больницы № 2 выделили 25,9 миллиона рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 декабря 2020 года. Победителя выберут 29 декабря. Компании, которую признают победителем, предстоит в течение 30 дней с момента заключения контракта осуществить поставку томографа в больницу.

Как сообщалось ранее, в Ростове для медицинских учреждений закупили три новых томографа. На эти цели было потрачено 142,5 миллиона рублей.

Напомним, что один из томографов запустили 25 ноября в горбольнице № 6. Еще два томографа установят в поликлинике № 16 и больнице № 7 в начале 2021 года.

#Общество#Коронавирус#Новости
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