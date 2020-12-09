Более 3,5 млн задолжал своим сотрудникам директор предприятия в Шахтах

Posted 9 декабря 2020, 18:59
Published 9 декабря 2020, 18:59
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Получить свои деньги свыше шести месяцев не могли 29 сотрудников предприятия, хотя у директора была возможность погасить перед ними всю задолженность.
При этом директор провернул ряд махинаций, которые привели к банкротству организации, ущербу кредиторов на сумму свыше 10 миллионов рублей и препятствовал деятельности конкурсного управляющего.
Прокуратура привлекла руководителя к административной ответственности и в виде штрафа на 40 тысяч рублей и передала результаты проверки следователям, которые возбудили уголовное дело.