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Posted 9 декабря 2020, 07:45

Published 9 декабря 2020, 07:45

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Гражданина Украины осудили на 7 лет в Ростове за взятку пограничникам

Гражданина Украины осудили на 7 лет в Ростове за взятку пограничникам

9 декабря 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на семь лет и два месяца осужден гражданин Украины за взятку сотрудникам Пограничной службы, сообщает пресс-службы Пограничного Управления УФСБ России по Ростовской области.

Десять тысяч долларов предложил украинец должностному лицу Пограничной службы за не привлечение к уголовной ответственности браконьеров, которых задержали в акватории Таганрогского залива. Причиненный ущерб тогда составил три миллиона рублей.

Приговор Азовского городского суда вступил в законную силу. Коррупционера осудили на 7 лет и 2 месяца лишения свободы.

«Ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год 6 месяцев», — сообщает ведомство.

Всего в этом году ростовских пограничников пытались подкупить 60 раз.

Ранее дело прокурора из Ростовской области, подозреваемого во взятке, передали в суд

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