Гражданина Украины осудили на 7 лет в Ростове за взятку пограничникам

Posted 9 декабря 2020, 07:45
Published 9 декабря 2020, 07:45
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Десять тысяч долларов предложил украинец должностному лицу Пограничной службы за не привлечение к уголовной ответственности браконьеров, которых задержали в акватории Таганрогского залива. Причиненный ущерб тогда составил три миллиона рублей.
Приговор Азовского городского суда вступил в законную силу. Коррупционера осудили на 7 лет и 2 месяца лишения свободы.
«Ранее за посреднические услуги в даче взятки был осужден его пособник, который получил 1 год 6 месяцев», — сообщает ведомство.
Всего в этом году ростовских пограничников пытались подкупить 60 раз.