Одним из самых дорогих в ЮФО оказался бензин в Ростове

Posted 9 декабря 2020, 10:57
Published 9 декабря 2020, 10:57
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Самый дорогой бензин в округе в Симферополе, Севастополе и Майкопе, 50,45 рубля, 50,02 рубля и 48,65 рубля соответственно.
В Ростове бензин в среднем стоит 47,72 рубля за литр, это дороже, чем в Краснодаре, Астрахани и Волгограде. Самый дешевый бензин в округе в Элисте, где литр стоит 45,57 рубля.
При этом в середине июля ростовчане пожаловались на резкое подорожание бензина. По словам горожан, за две недели стоимость марки Аи-95 на одной и той же заправке выросла на 2,7 рубля.