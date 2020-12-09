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Posted 9 декабря 2020, 10:57

Published 9 декабря 2020, 10:57

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Одним из самых дорогих в ЮФО оказался бензин в Ростове

Одним из самых дорогих в ЮФО оказался бензин в Ростове

9 декабря 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бензин в Ростове-на-Дону стал четвертым в Южном федеральном округе по стоимости, сообщил Росстат.

Самый дорогой бензин в округе в Симферополе, Севастополе и Майкопе, 50,45 рубля, 50,02 рубля и 48,65 рубля соответственно.

В Ростове бензин в среднем стоит 47,72 рубля за литр, это дороже, чем в Краснодаре, Астрахани и Волгограде. Самый дешевый бензин в округе в Элисте, где литр стоит 45,57 рубля.

При этом в середине июля ростовчане пожаловались на резкое подорожание бензина. По словам горожан, за две недели стоимость марки Аи-95 на одной и той же заправке выросла на 2,7 рубля.

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