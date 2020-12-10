Федерация футбола просит переименовать стадион «Ростов-Арена»

Posted 10 декабря 2020, 10:10
Published 10 декабря 2020, 10:10
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Эта просьба связана со смертью прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Он принял участие в 217 матчах чемпионатов СССР и сумел забить 86 голов.
«Исполком Федерации футбола ходатайствует о переименовании стадиона в «Ростов-Арена имени Виктора Понедельника», — говорится в обращении. Оно было направлено в адрес губернатора Василия Голубева.
Ранее о переименовании арены высказывались и местные жители. Однако о каких-либо принятых решениях информации не было.