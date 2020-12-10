rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2020, 10:10

Published 10 декабря 2020, 10:10

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Федерация футбола просит переименовать стадион «Ростов-Арена»

Федерация футбола просит переименовать стадион «Ростов-Арена»

10 декабря 2020, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области снова подняли вопрос о переименовании стадиона «Ростов-Арена» в честь футболиста Виктора Понедельника, сообщает региональная Федерация футбола.

Эта просьба связана со смертью прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Он принял участие в 217 матчах чемпионатов СССР и сумел забить 86 голов.

«Исполком Федерации футбола ходатайствует о переименовании стадиона в «Ростов-Арена имени Виктора Понедельника», — говорится в обращении. Оно было направлено в адрес губернатора Василия Голубева.

Ранее о переименовании арены высказывались и местные жители. Однако о каких-либо принятых решениях информации не было.

Материалы по теме
Около 8 млн евро может отдать ФК «Ростов» за игрока сборной РумынииФК «Ростов» проиграл «Уфе» со счетом 1:0
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика