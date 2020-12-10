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Posted 10 декабря 2020, 06:42

Published 10 декабря 2020, 06:42

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Около 3 млрд рублей получит Ростовская область на борьбу с коронавирусом

Около 3 млрд рублей получит Ростовская область на борьбу с коронавирусом

10 декабря 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Федеральный центр перечислит Ростовской области три миллиарда рублей, которые пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании Заксобрания региона. На нем обсудили изменения в законе о бюджете.

На встрече стало известно о необходимости пополнить резерв на борьбу с коронавирусом. Предусмотрены три миллиарда рублей, которые необходимы для выплаты медикам и закупки медицинского оборудования.

«Общая сумма поступлений в этом году составит 72 миллиарда рублей. К первоначальному бюджету это плюсом на 44%», — заявила глава Минфина региона Лилия Федотова.

Добавим, что доходы бюджета с учетом изменений составят 212 миллиардов рублей, расходы — 228,7 миллиарда. Ранее стало известно, что более 730 миллионов рублей потратят на выплату медикам в Ростовской области.

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#Политика#Новости
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