Около 3 млрд рублей получит Ростовская область на борьбу с коронавирусом

Posted 10 декабря 2020, 06:42
Published 10 декабря 2020, 06:42
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Эта информация прозвучала на заседании Заксобрания региона. На нем обсудили изменения в законе о бюджете.
На встрече стало известно о необходимости пополнить резерв на борьбу с коронавирусом. Предусмотрены три миллиарда рублей, которые необходимы для выплаты медикам и закупки медицинского оборудования.
«Общая сумма поступлений в этом году составит 72 миллиарда рублей. К первоначальному бюджету это плюсом на 44%», — заявила глава Минфина региона Лилия Федотова.
Добавим, что доходы бюджета с учетом изменений составят 212 миллиардов рублей, расходы — 228,7 миллиарда. Ранее стало известно, что более 730 миллионов рублей потратят на выплату медикам в Ростовской области.