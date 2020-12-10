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Posted 10 декабря 2020, 07:45

Published 10 декабря 2020, 07:45

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Завершено расследование дела об убийстве и ограблениях банков в Ростове

Завершено расследование дела об убийстве и ограблениях банков в Ростове

10 декабря 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области завершилось расследование в отношении двух человек, которые грабили банки и убили человека, сообщили в СКР.

В 2015 году Арсен Казиев и Алексей Садохин вошли в состав преступной группировки. Они подчинялись лидеру Сергею Хохлачеву и имели огнестрельное оружие.

Пять лет назад фигуранты вооружились винтовкой и пистолетом, после чего при помощи лестницы пробрались в жилой дом. Он находится в переулке Казбекском в Ростове.

Нападавшие связали хозяина и членов семьи, потребовав ценные вещи. Фигуранты убили мужчину и забрали 4,6 миллиона рублей.

Раскрыть преступление удалось при помощи генетических экспертиз. Ранее Садохин и Казиев были осуждены за ограбления банков и ювелирного магазина. Сейчас дело в отношении них передано в Генпрокуратуру.

Добавим, что лидер группировки погиб в 2017 году. До этого жителя Красного Сулина задержали за убийство жены ножницами.

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