Завершено расследование дела об убийстве и ограблениях банков в Ростове

Posted 10 декабря 2020, 07:45
Published 10 декабря 2020, 07:45
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В 2015 году Арсен Казиев и Алексей Садохин вошли в состав преступной группировки. Они подчинялись лидеру Сергею Хохлачеву и имели огнестрельное оружие.
Пять лет назад фигуранты вооружились винтовкой и пистолетом, после чего при помощи лестницы пробрались в жилой дом. Он находится в переулке Казбекском в Ростове.
Нападавшие связали хозяина и членов семьи, потребовав ценные вещи. Фигуранты убили мужчину и забрали 4,6 миллиона рублей.
Раскрыть преступление удалось при помощи генетических экспертиз. Ранее Садохин и Казиев были осуждены за ограбления банков и ювелирного магазина. Сейчас дело в отношении них передано в Генпрокуратуру.
Добавим, что лидер группировки погиб в 2017 году. До этого жителя Красного Сулина задержали за убийство жены ножницами.