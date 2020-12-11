rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дороги станут опасными в Ростовской области из-за снега и мороза

11 декабря 2020, 16:41
Фото: pixabay.com
В Ростовской области водителей предупредили о возможном ухудшении погодных условий, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается понижение температуры и выпадение осадков, что приведет к появлению гололедицы.

В связи с этим сотрудники ГИБДД призвали водителей быть более осторожными и внимательными. При ухудшении погодных условий следует выбирать соответствующую скорость движения, которая позволит контролировать дорожную ситуацию. Также водителям рекомендуют увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.

Кроме того, не следует создавать помехи в работе коммунальных и экстренных служб, паркуя свой автомобиль.

Пешеходам напомнили об опасности при переходе проезжей части и посоветовали в этот момент не читать сообщения в телефоне и не слушать музыку в наушниках.

Ранее легковушка сбила пожилую таганроженку.

Материалы по теме
Гололед и мокрый снег ожидается в четверг в РостовеО гололеде на дорогах предупредили жителей Ростова
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00