Дороги станут опасными в Ростовской области из-за снега и мороза

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается понижение температуры и выпадение осадков, что приведет к появлению гололедицы.
В связи с этим сотрудники ГИБДД призвали водителей быть более осторожными и внимательными. При ухудшении погодных условий следует выбирать соответствующую скорость движения, которая позволит контролировать дорожную ситуацию. Также водителям рекомендуют увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.
Кроме того, не следует создавать помехи в работе коммунальных и экстренных служб, паркуя свой автомобиль.
Пешеходам напомнили об опасности при переходе проезжей части и посоветовали в этот момент не читать сообщения в телефоне и не слушать музыку в наушниках.