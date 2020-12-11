Дороги станут опасными в Ростовской области из-за снега и мороза

В связи с этим сотрудники ГИБДД призвали водителей быть более осторожными и внимательными. При ухудшении погодных условий следует выбирать соответствующую скорость движения, которая позволит контролировать дорожную ситуацию. Также водителям рекомендуют увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.