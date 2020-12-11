Олимпийский комитет России принял новые антидопинговые правила

По его словам, у России уже есть потенциальные призеры в 23 олимпийских видах спорта. Такого нет ни в одном другом государстве. Россияне хорошо зарекомендовали себя в таких спортивных дисциплинах, как скалолазание и скейтбординг. Стратегия ОКР заключается в том, чтобы планомерно популяризировать все виды спорта, которые есть в олимпийской программе.