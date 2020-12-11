Олимпийский комитет России принял новые антидопинговые правила

Кроме того, с начала 2021 года вступят в силу поправки, которые касаются наблюдательного совета. По новым правилам в совет не попадут спортивные организации. К ним относятся все национальные олимпийские комитеты. Руководство ОКР в ближайшее время рассмотрит состав учредителей и наблюдательного совета. Об этом информирует ТАСС.
Еще на прошедшем заседании исполнительного комитета ОКР был проведен анализ финансовых итогов 2020 года. Там же утвердили финансирование на 2021 год. Представители Олимпийского комитета собираются заняться организацией подготовки и участия российских атлетов на Олимпиаде в Японии.
Поздняков, говоря об итогах заседания, заявил, что ОКР озвучил идею повысить качество работы общероссийских спортивных федераций. По этому вопросу комитет провел два масштабных исследования, которые учитывали спортивные и макроэкономические показатели. Еще комитет предложил меры, которые направлены на повышение эффективности деятельности организаций-партнеров. К способам поддержки относят и выделение финансирования. Деньги на это заложили в бюджете ОКР на будущий год.
При подведении итогов текущего года президент Олимпийского комитета России сказал, что ОКР является стабильной финансовой организацией. Несмотря на непростую обстановку в стране и мире, комитет смотрит в будущее с оптимизмом. Помимо этого, Поздняков уверен, что отечественные атлеты отстоят честь государства на Олимпийских играх в Токио.
По его словам, у России уже есть потенциальные призеры в 23 олимпийских видах спорта. Такого нет ни в одном другом государстве. Россияне хорошо зарекомендовали себя в таких спортивных дисциплинах, как скалолазание и скейтбординг. Стратегия ОКР заключается в том, чтобы планомерно популяризировать все виды спорта, которые есть в олимпийской программе.