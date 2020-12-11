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Posted 11 декабря 2020, 12:55

Published 11 декабря 2020, 12:55

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Пенсионерка угодила под колеса авто на парковке в Таганроге

11 декабря 2020, 12:55
В Таганроге пешеход угодила под колеса Nissan Primera и попала в больницу, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Это произошло утром 11 декабря в 06.45 мск в переулке 7-й. По предварительной информации, 37-летний водитель Nissan Primera выезжал задним ходом с парковки. Он не заметил пенсионерку которая проходила мимо.

В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас она находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее еще одна пожилая таганроженка пострадала в ДТП с легковушкой.

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