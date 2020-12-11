Пенсионерка угодила под колеса авто на парковке в Таганроге

Posted 11 декабря 2020, 12:55
Published 11 декабря 2020, 12:55
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
Это произошло утром 11 декабря в 06.45 мск в переулке 7-й. По предварительной информации, 37-летний водитель Nissan Primera выезжал задним ходом с парковки. Он не заметил пенсионерку которая проходила мимо.
В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас она находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку.