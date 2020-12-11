Сити-менеджер Ростова рассказал, когда привьется от коронавируса

Posted 11 декабря 2020, 12:02
Published 11 декабря 2020, 12:02
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Глава администрации Ростова подчеркнул, что готов привиться от коронавируса, но пока нет вакцины. Как только в городе начнется массовая вакцинация, Логвиненко намерен сделать прививку.
Ранее стало известно, что со следующей недели в Ростове-на-Дону начнется массовая вакцинация медицинских работников от COVID-19. Всего планируется привить 700 человек. Вакцинация будет проводиться бесплатно и по добровольному согласию медиков.
Как сообщалось ранее, в декабре в Ростовской области начали формировать списки медиков, которые получат вакцину от коронавируса.