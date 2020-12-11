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Posted 11 декабря 2020, 12:02

Published 11 декабря 2020, 12:02

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Сити-менеджер Ростова рассказал, когда привьется от коронавируса

11 декабря 2020, 12:02
Сюжет
Коронавирус
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса, об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ.

Глава администрации Ростова подчеркнул, что готов привиться от коронавируса, но пока нет вакцины. Как только в городе начнется массовая вакцинация, Логвиненко намерен сделать прививку.

Ранее стало известно, что со следующей недели в Ростове-на-Дону начнется массовая вакцинация медицинских работников от COVID-19. Всего планируется привить 700 человек. Вакцинация будет проводиться бесплатно и по добровольному согласию медиков.

Как сообщалось ранее, в декабре в Ростовской области начали формировать списки медиков, которые получат вакцину от коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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