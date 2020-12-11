В Ростове озвучили преимущества присоединения Батайска и Аксая

Он рассказал о преимуществах таких масштабных изменений. По его словам, в Ростове будут числиться два миллиона жителей, из-за чего у федеральных властей будет совсем другое отношение.
Сити-менеджер добавил, что появятся и новые возможности, будет и другое финансирование. Добавим, что этот вопрос рассматривается уже длительное время.
В прошлом году создали рабочую группу. Тогда губернатор Василий Голубев заявил, что быстрого завершения процесса ждать не стоит, так как это может затянуться на долгие годы.