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В Ростове озвучили преимущества присоединения Батайска и Аксая

11 декабря 2020, 16:04
Фото: pixabay
Присоединение к Ростову-на-Дону Батайска и Аксая произойдет в любом случае, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он рассказал о преимуществах таких масштабных изменений. По его словам, в Ростове будут числиться два миллиона жителей, из-за чего у федеральных властей будет совсем другое отношение.

Сити-менеджер добавил, что появятся и новые возможности, будет и другое финансирование. Добавим, что этот вопрос рассматривается уже длительное время.

В прошлом году создали рабочую группу. Тогда губернатор Василий Голубев заявил, что быстрого завершения процесса ждать не стоит, так как это может затянуться на долгие годы.

Примерно в это же время жители Аксая сообщили, что не готовы к таким изменениям.

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