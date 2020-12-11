В Ростове под суд пойдут экс-главврач и глава ростовской СББЖ, обвиняемые в коррупции

После того, как преступную деятельность бывшего главного ветврача СББЖ приостановили, он встретился с супругой начальника отдела ветеринарного контроля, который также проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Он сообщил женщине, что может повлиять на следователя и судью, чтобы те переквалифицировали дело на менее тяжкие составы преступлений. Кроме того, экс-ветврач пообещал, женщине, что ее супруга освободят из под ареста. Она поверила мужчине и передала ему 2 миллиона рублей.