В Ростове под суд пойдут экс-главврач и глава ростовской СББЖ, обвиняемые в коррупции

По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года начальник СББЖ при участии главного врача учреждения и других работников станции выдавал товарно-сопроводительные документы предпринимателям на мясную продукцию без проведения соответствующих осмотров. За свои услуги глава СББЖ брал определенную сумму денег.
После того, как преступную деятельность бывшего главного ветврача СББЖ приостановили, он встретился с супругой начальника отдела ветеринарного контроля, который также проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу. Он сообщил женщине, что может повлиять на следователя и судью, чтобы те переквалифицировали дело на менее тяжкие составы преступлений. Кроме того, экс-ветврач пообещал, женщине, что ее супруга освободят из под ареста. Она поверила мужчине и передала ему 2 миллиона рублей.
Следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело после утверждения в прокуратуре обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.